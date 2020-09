St. Martin mischt die Oberösterreich-Liga auf

Vier Siege in Folge, dabei ein Torverhältnis von 15:3, so imposant liest sich die aktuelle Serie von St. Martin in der höchsten Spielklasse Oberösterreichs. Am vergangenen Dienstag stürzte die Erfolgs-Elf aus dem Bezirk Rohrbach mit einem klaren 4:1-Erfolg sogar den Tabellenführer SPG Wallern/St. Marienkirchen.

"Die Mannschaft hat momentan viel Selbstvertrauen und hat auch verdient gewonnen", sagt St. Martins Trainer Dominik Nimmervoll. Hochzufrieden ist der Übungsleiter auch mit den Neuzugängen. "Die haben alle eingeschlagen." Heute (19 Uhr) treffen St. Martins Kicker vor eigenem Publikum auf die ebenfalls gut gestarteten Micheldorfer. Nimmervoll: " Das wird ein schweres Spiel."

Zufrieden bilanziert in der ersten Phase der Meisterschaft auch die SPG Pregarten nach sechs Runden und zehn geholten Punkten. "Das entspricht unseren Vorstellungen", sagt Trainer Ronald Riepl. Heute geht es für den Tabellensiebenten nach Wallern. "Das wird eine Mammutaufgabe, aber wir wissen, wo wir den Hebel ansetzen müssen", sagt Riepl. Nach der Partie gegen den Titelfavoriten warten dann mit den Derbys gegen St. Martin und Perg zwei weitere Höhepunkte.

Spitzenspiel in der Bezirksliga

Mittendrin im Spitzenfeld der Bezirksliga Nord ist nach drei Siegen in Folge die Union Julbach. Nun geht es im morgigen Verfolgerduell gegen den SV Freistadt. An der Spitze der Tabelle liegt weiterhin Lembach. Die Mittermayr-Elf empfängt morgen die Union Königswiesen. Ein weiteres interessantes Lokalduell gibt es am Sonntag bei Arnreit gegen Hofkirchen.