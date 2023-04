St. Martin hat gegen den Favoriten nichts zu verlieren

Mit sieben Punkten aus drei Partien ist St. Martin gut in die Rückrunde gestartet, musste aber aufgrund der Absage des Spiels in Mondsee zuletzt aussetzen. "Wir hätten sehr gerne gespielt, aber das Wetter hat es nicht zugelassen", sagt St. Martins Trainer Stefan Hartl. Morgen kommt mit Oedt der große Meisterfavorit ins Aubachstadion. "Für unsere junge Mannschaft ist es toll, gegen so viele frühere Bundesligaspieler zu kicken", so Hartl.