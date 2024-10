St. Hansinger Ortstracht spiegelt Geschichte wider

Sankt JOHANN. Nicht nur weil derzeit das Oktoberfest in München im Gange ist, ist die Tracht gerade allgegenwärtig. Die neue Ortstracht von St. Johann spiegelt die Geschichte der Gemeinde in ihrem Design wider und hat mit billigen Pseudo-Trachten nichts zu tun.

Für Design und Gestaltung war Claudia Gahleitner zuständig. Sie hat sich eine Menge Gedanken über das Design der neuen Hansinger Tracht gemacht: "Unsere Ortstracht wird in den Farben des Gemeindewappens – Blau, Rot, Grau und Anthrazit – genäht. Sie erzählt außerdem die Geschichte von St. Johann am Wimberg. Der anthrazitfärbige Rock mit blauem Kittlblech stellt den Hansberg dar, an dessen Fuß der Pesenbach entspringt. Das blaue Oberteil mit Mühlradrüsche und eingesticktem Mühlrad am Rücken erinnert an die sieben Mühlen der Gemeinde. Die rote Schürze tragen wir zur Erinnerung an die geschichtlich erwähnten Ortsfeuer. Die Herren tragen ein Gilet, vorne in Blau, der Rücken Anthrazit, mit eingesticktem Mühlrad. Das Rot finden wir am Kragen und den Taschen."

Bei der Ideenfindung wurde Claudia Gahleitner von den Damen der Goldhaubengruppe unterstützt. Mithilfe einer Trachtenschneiderin und des Heimatwerks entstand der fertige Entwurf.

Nähtreff geplant

Mittlerweile tragen 21 Personen das schöne Gewand. Diese Gruppe soll natürlich noch weiterwachsen: "Im November gibt es einen neuen Nähtreff. Wer Interesse hat, bitte bei mir melden, ob zum Selbernähen oder Nähenlassen", lädt Claudia Gahleitner ein. Anmeldung und Infos: 0664 3531336 oder claudiasilber@gmx.at

