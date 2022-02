St. Georgen rollt Glasfaser-Ausbau auf ganzes Gemeindegebiet aus

Es ist noch gar nicht so lange her, da galten manche Siedlungen in der Gemeinde St. Georgen am Walde als „weiße Flecken“ in Sachen Internetversorgung. Weder über die alten Telefonleitungen noch über das Mobilnetz war es möglich, zeitgemäße Internetverbindungen aufzubauen. Nun geht man in der Gemeinde umso engagierter ans Werk und will als Teil des Leader-Projekts „Breitband für die Region Mühlviertler Alm“ in den kommenden vier Jahren das Glasfasernetz im gesamten Gemeindegebiet bereitstellen.

Den dafür erforderlichen Rückenwind haben ehrenamtliche Breitband-Multiplikatoren in Form zahlreicher Informationsgespräche geschaffen. Sie gingen persönlich von Haushalt zu Haushalt, um möglichst viele schriftliche Interessensbekundungen für einen Breitband-Anschluss zu sammeln.

Gestartet wurde diese Initiative mit einer Informationsveranstaltung für die Ortschaften Unter St. Georgen und Großerlau. Das Interesse hierfür war überwältigend. Die meisten Haushalte haben bereits ihre Bestellung abgegeben und damit die Umsetzung des Projekts gesichert. Sobald es die Witterung zulässt werden in diesen beiden Ortsteilen die Bagger auffahren und mit den Grabungsarbeiten beginnen.

Noch im heurigen Jahr soll darüber hinaus die Verbindung zwischen dem Hauptort St. Georgen am Walde und der Ortschaft Linden bis zu den Leerverrohrungen im Bereich des Betriebsbaugebietes Pflegkreuz hergestellt werden. In weiterer Folge wird in den kommenden vier Jahren das Glasfasernetz auf die Ortschaften Ebenedt und Ottenschlag ausgerollt.

Fachlich begleitet wird die Marktgemeinde St. Georgen am Walde bei diesem Ausbau vom Arbinger Provider Elektro Pühringer GmbH. Bereits im Sommer 2015 hat die Marktgemeinde mit dem Internetprovider einen Kooperationsvertrag abgeschlossen. Seither wurden, wann immer am Straßen- und Kanalbau gearbeitet wurde, auch Leerverrohrungen für eine künftige Glasfaserversorgung mitverlegt. Im Schulzentrum ist außerdem eine Breitbandzentrale eingerichtet. „Die Firma Elektro Pühringer hat sich als verlässlicher Partner erwiesen und die beantragte Breitbandförderung wurde vom Bund im Herbst 2021 genehmigt“, weiß der St. Georgener Amtsleiter Gerald Steiner. Auf der Basis dieses Vertrauensverhältnisses will man nun auch den anstehenden flächendeckenden Ausbau meistern.