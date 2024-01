Spürnasenecke im Kindergarten weckt die Begeisterung für Technik

Ein Labor für Kindergartenkinder weckt seit kurzem im Kindergarten den Forschergeist der Kinder. Auf spielerische Art und Weise wird dabei die Wissbegierde rund um naturwissenschaftliche, technische und IT-Themen durch speziell ausgebildete Pädagoginnen und Pädagogen gefördert. Eingerichtet wurde die Spürnasenecke von der Wirtschaftskammer Oberösterreich mit Unterstützung der Firma Hueck Folien und des Landes Oberösterreich.

"Das Erforschen der Welt spielt eine entscheidende Rolle in der frühkindlichen Entwicklung. Der Zusammenhang zwischen den Kompetenzen, die im Kleinkindalter erworben werden, und den späteren Leistungen in den MINT-Fächern wird durch zahlreiche Studien belegt", sagt Martin Bergsmann, CEO bei Hueck Folien und gleichzeitig Technologiesprecher der Sparte Industrie der WKOÖ über den langfristigen Nutzen dieser Initiative. Die Spürnasenecke unterstütze die Kinder beim Experimentieren, indem sie einen spielerischen Zugang zu naturwissenschaftlichen Phänomenen und technischen Abläufen ermögliche. Dies sei wichtig, um die Grundlage für den künftigen Bedarf an gut ausgebildeten Technikerinnen und Technikern in der Wirtschaft zu schaffen. Bergsmann: "Damit legen wir gemeinsam mit unseren Kindergartenpädagoginnen den Grundstein für das spätere Interesse an technischen Berufen, vielleicht sogar in der Kunststoffbeschichtung gleich nebenan."

"Die Spürnasenecke ist ein Projekt, das die Fachkräfte von morgen fördern soll", sagt Gerhard Fornwagner, Bürgermeister von Baumgartenberg. Es mache ihn stolz, dieses Angebot im Gemeindekindergarten anbieten zu können.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper