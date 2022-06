Sportverein feiert 100er

Die Askö Pregarten ist nicht nur der größte Verein Pregartens, sondern zugleich größter Askö-Verein des Mühlviertels. Heuer feiert der Traditionsverein mit aktuell 1000 Mitgliedern in acht Sektionen sein 100-jähriges Bestehen. Eröffnet wurde das Jubiläumsjahr am vergangenen Wochenende mit der Ausstellung "100 Jahre ASKÖ Pregarten". Diese Schau stellt den Verein, seine Sektionen, Veranstaltungen und Erfolge in Form zahlreicher Fotos, Urkunden, Filme, Sportbekleidung, Trophäen, und Pokale sowie Zeitungsausschnitte dar. Die Ausstellung ist bis 31. Juli im Saal des ehemaligen Gasthauses Hofer zu besichtigen.

Fortgesetzt wird das Jubiläum diesen Samstag und Sonntag mit einem Familiennachmittag, Livebands sowie einer Feldmesse mit anschließendem Frühschoppen.