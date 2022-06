Sportlicher Ehrgeiz an den Hanteln, im Schwimmbad und auf der Boccia-Bahn

Mit sportlichen Spitzenleistungen die eigenen Fähigkeiten auf einer großen Bühne unter Beweis stellen: Das ist eines der großen Ziele, mit denen in zwei Wochen Menschen mit Beeinträchtigung bei den nationalen Special-Olympics-Bewerben rund um Oberwart antreten werden. Die Vorbereitungen hierfür sind auch in der Lebenshilfe Werkstätte Grein allgegenwärtig. 16 Frauen und Männer trainieren mindestens einmal pro Woche in den Sportarten Boccia, Schwimmen sowie Stocksport.

Besonders groß ist der Trainingsaufwand derzeit bei Josef Buchmayr. Der Münzbacher wird in zwei Wochen beim Powerlifting antreten. Zusätzlich zum Training in der Werkstätte verausgabt er sich deshalb im Fitnessstudio. Buchmayr ist ein Special-Olympics-Routinier. Bereits mehrfach stand er bei diesen Wettkämpfen am Start. Das Schöne dabei ist für ihn neben den Bewerben das ganze Drumherum. Für das Gewichtheben hat er sich entschieden, weil er sich dabei "immer steigern kann und auch den Erfolg sieht". Für die anstehenden Bewerbe im Burgenland hat das Mühlviertler Kraftpaket ehrgeizige Ziele: "Ich freue mich auf eine Medaille und werde mein Bestes dafür geben."

Mit diesem Vorhaben steht Buchmayr nicht allein da: Alle 16 Special-Olympics-Athleten der Lebenshilfe Oberösterreich in Grein trainieren laut Werkstätten-Leiter Thomas Wolfsegger sehr ehrgeizig mit dem Ziel, "Medaillen mit nach Hause zu nehmen". An dieser Vorfreude sind auch die eigens angefertigten Special-Olympics-T-Shirts nicht ganz unbeteiligt, die Bernd Gröber den Athleten und ihren Trainern überreichte. Gröber ist Special-Olympics-Bundesländerkoordinator für Oberösterreich und hat die Leiberl für sämtliche oberösterreichischen Athleten selbst bedruckt, damit sie einheitlich bei der Eröffnung einmarschieren können.

Fähigkeiten oft unterschätzt

Menschen mit Beeinträchtigung werden in vielen Bereichen – etwa in der Arbeitswelt – zu Unrecht unterschätzt, sagt Thomas Wolfsegger: "Die Special Olympics sind eine echte Chance, bei der Menschen mit Beeinträchtigung ihre Fähigkeiten unter Beweis stellen können."

Damit die Beschäftigten bei Sportbewerben teilnehmen können, ist die Einrichtung auf Spenden sowie die Mitarbeit von ehrenamtlich Tätigen angewiesen. "Die Anforderungen für Special Olympics sind hoch. Wir können das Training neben dem laufenden Werkstättenbetrieb ohne ehrenamtliche Unterstützung nicht stemmen", bedankt sich Wolfsegger beim Trainer für Powerlifting sowie einer Ehrenamtlichen, die das Schwimm-Team unterstützt.

Über weitere Spenden freuen sich die Sportler unter: AG Grein Lebenshilfe OÖ, IBAN AT13 2032 0187 0000 4884