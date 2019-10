SANKT MARTIN. Andreas Haderer ist nicht nur im Oberen Mühlviertel seit mehr als 20 Jahren ein Fixstern am Sportler-Himmel. Es gibt fast keinen Athleten, der nicht einmal unter Haderer-Banner seine Leidenschaft ausübte. In Sachen Sponsoring war Andi Haderer niemals knauserig. Die Entwicklungen der vergangenen Jahre zwangen nun den umtriebigen Unternehmer trotzdem in die Insolvenz. Das meldete am Donnerstag der Kreditschutzverband. 17 Mitarbeiter sind von der Pleite betroffen.