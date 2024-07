Sport-Ehrenzeichen für Roland Öhler

Für sein Engagement im Sportbereich erhielt der Kleinzeller Roland Öhler von Sportlandesrat Markus Achleitner und dem Vorsitzenden der Landessportorganisation Erich Haider im Festsaal des Schlossmuseums Linz das Sport-Ehrenzeichen in Silber überreicht. Landessportdirektor Gerhard Rumetshofer betonte in seiner Laudatio das Engagement Öhlers im Medien- und Marketingbereich. Roland Öhler brachte sich als Gründungsmitglied des Mountainbike-Granitmarathons Kleinzell wesentlich in dessen Erfolgsgeschichte ein. Zudem unterstützte er mit seiner Expertise in Sachen Öffentlichkeitsarbeit den Mountainbike Grand Prix Windhaag bei Perg.

Für das Familiennetzwerkes Mühltal konnte Öhler zuletzt gemeinsam mit dem ASVÖ Oberösterreich das sportliche Angebot für Kinder beim großen "Fest auf der Donauwies’n" ausbauen.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper