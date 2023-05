Spitzenzeiten zum Saisonstart

Bei den Parallelstarts wurden zwar gewohnt astronomische Zeiten gelaufen, dennoch schlug auch der Fehlerteufel kräftig zu. Die Gruppe aus St. Martin im Mühlkreis lief eine Zeit von 31,69 Sekunden, jedoch mit zehn "Heißen". Die Truppe aus Hinterschiffl lief eine Zeit von 30,56 Sekunden, mit fünf Fehlerpunkten beim Löschangriff in Bronze, und schnappte sich den Tagessieg in der Bezirksliga Bronze. In der Bezirksliga Silber erreichte die Mannschaft aus St. Veit im Mühlkreis den ersten Platz.

Einen Heimsieg holte die Jugendgruppe der FF St. Martin mit einer Zeit von 39,51 Sekunden.

