Spitzenspiel: Lembach und Katsdorf kämpfen um Platz eins

"Ich erwarte eine sehr enge Partie, sehe aber Katsdorf aufgrund der Heimstärke und der starken Defensive in der Favoritenrolle", sagt Lembachs Trainer Christian Atzgerstorfer vor dem Spitzenspiel morgen bei der Union Katsdorf. Sowohl Landesliga-Absteiger Katsdorf als auch Lembach haben nach einer schlechten Vorsaison wieder in die Erfolgsspur gefunden und kämpfen um den Herbstmeistertitel in der Bezirksliga Nord mit.

"Wir haben den Kader qualitativ im Sommer gut verstärkt und können Ausfälle so gut ersetzen", sagt Atzgerstorfer. Morgen entscheidet sich dann, wer aus der Pole-Position in die letzten Spiele im Herbst geht. Atzgerstorfer: "Das Ziel ist, in den Top Drei zu bleiben und den Abstand zu Platz eins möglichst gering zu halten."

Neben Eferding ist auch St. Oswald bei Freistadt trotz der 0:3-Niederlage in Katsdorf am letzten Wochenende noch ganz vorne mit dabei. Der Aufsteiger spielt morgen gegen Arnreit.

In der Landesliga Ost greift Bad Leonfelden, nachdem man in der vergangenen Woche spielfrei hatte, morgen wieder in den Kampf um den Herbstmeistertitel ein. Der Tabellenvierte hat morgen St. Florian/Niederneukirchen zu Gast. Schon heute kickt Rohrbach-Berg gegen die Blau-Weiß-Linz Amateure.

Mit dem 3:2-Sieg in der letzten Runde bei Edelweiß Linz hat sich St. Martin auf Platz drei der Tabelle der OÖ-Liga vorgearbeitet. Morgen geht es für die Mannschaft von Trainer Stefan Hartl nach Friedburg/Pöndorf. Vor heimischem Publikum treten die Union Perg und die SPG Pregarten an. Die Perger wollen heute gegen Edelweiß Linz ebenso wieder auf die Siegerstraße zurückfinden wie morgen Pregarten beim Heimspiel gegen Dietach.