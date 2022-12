Spitalsdienst: Wo am Heiligen Abend die Arbeit ruft

Kerzen, Geschenke und die gesamte Familie rund um den Christbaum vereint – das Idealbild des Heiligen Abends. Für gar nicht so wenige Menschen ist heute am Nachmittag und auch am Abend Dienst angesagt. In der Polizei, bei der Energieversorgung, in Pflegeheimen oder in den Krankenhäusern, so auch im Klinikum Freistadt. Wenn Wunden versorgt, Patienten gepflegt oder gar Geburten begleitet werden müssen, geht die Arbeit auch an den Weihnachtsfeiertagen vor.