Spielzeugsand kam heuer etwas später als gewohnt

Aber unmittelbar nach dem Ende der Corona-Ausgangsbeschränkungen starteten einige Ortsgruppen durch und schaufelten 80 Tonnen Sand kostenlos in die Sandkisten heimischer Familien "In vielen Fällen konnten wir dabei gleich auch über Details des Familienbonus informieren, den sich steuerzahlende Eltern ab 2020 erstmals auch über die Arbeitnehmerveranlagung zurückholen können und der ihnen bares Geld bringt", sagt ÖAAB-Bezirksobmann Bgm. Max Oberleitner. 350 Familien konnte auf diesem Weg eine Freude bereitet werden – alleine in Naarn wurden 15 Tonnen Sand an 60 Familien verteilt. Die Kinder erhielten zusätzlich Spielzeug als kleines Geschenk.

"Die Sandkistenfüllaktion hat beim ÖAAB bereits Tradition und zeigt, wie sehr uns Familien am Herzen liegen", sagt Max Oberleitner. Die Teams vor Ort würden die Sandkistenfüllaktion auch immer nutzen, um mit Eltern ins Gespräch zu kommen und deren Anliegen aufzugreifen.