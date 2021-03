Spielfreude in trüben Zeiten

Keine Scheu vor Genregrenzen. Dieses Prinzip stand bereits bei der Gründung der Gruppe Alpkan – einer Wortschöpfung, die den Stilmix aus Alpen und Balkan beschreibt – Pate. Diesem Konzept bleiben die Musiker auch auf ihrem diese Woche veröffentlichten CD-Neuling "Hoas is!" treu. Mit der Besetzung Trompete, Tuba, Posaune, Gitarre, Schlagzeug und Gesang offenbaren die Bandmitglieder ihre unterschiedlichsten musikalischen Wurzeln: Brass, Jazz, Pop, klassische Konzertgitarre und manchmal auch Nuancen des Wienerlieds.

Ideenreicher Weltmusik-Pop

All das wird auf einem beachtlichen Niveau in Szene gesetzt. Dass die Gruppe beim Harmoniegesang sattelfest ist, zeigt die zu Recht als Single ausgekoppelte Nummer "Schuach". Bei "Rehragout" wird hemmungslos geblödelt, beim "Gössnwoiza" möchte man am liebsten durch die Donauauen schunkeln, "Machma" unternimmt einen Abstecher in den Orient, und "Knödel" offenbart echte Ohrwurm-Qualitäten.

Wie es klingt, wenn Günther Lainer, Austrofred sowie Mitglieder von LaBrassBanda, RaDeschnig oder Russkaja die Liedtexte aus dem neuen Alpkan-Werk rezitieren, kann man in einer Video-Reihe auf dem YouTube-Kanal der Band nachhören. Dort gibt es seit Montag übrigens auch das aktuelle Video "Schuach", für dessen Umsetzung der Karikaturist Rupert Hörbst Grafiken und Animationen beigesteuert hat.

In erster Linie ist es aber die pure Musik, die "Hoas is!" hörenswert macht. Da gelingt es dem Mühlviertler Quintett, über 15 Nummern und eine Spieldauer von knapp 47 Minuten hinweg, sich selten zu wiederholen und immer wieder neue stilistische Pfade einzuschlagen – ohne dabei den Kern ihres Sounds zu aus dem Blickfeld zu verlieren. Wer also zum Beispiel an "5/8erl in Ehren" seine Freude hat, darf seinen CD-Player (oder das Osternest am nächsten Wochenende) gerne auch mit Alpkan füttern. Außerdem sind für die kommenden Monate auch schon einige Konzerttermine vereinbart. Zum Beispiel am 2. Juli beim "20er Hof Open Air" in Grein. Ob die dann auch tatsächlich stattfinden können? Wir hoffen es. (lebe)

Videos und alle Konzerttermine auf www.alpkan.at