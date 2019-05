Spiele der Entscheidung für Mühlviertler Vereine

Während Perg mit einem Sieg heute gegen den Tabellenletzten SC Marchtrenk den Klassenerhalt fixieren kann, braucht St. Martin unbedingt einen Sieg in Weißkirchen und muss auf Patzer der Konkurrenz hoffen. In der letzten Runde treffen die beiden Mühlviertler Teams dann in St. Martin aufeinander.

Schauplatz Landesliga Ost: Die Aufstiegsfrage ist lange geklärt, wer Zweiter wird, ist aber noch offen. Einige Mannschaften haben noch Chancen auf den Vizemeistertitel. Derzeit rangiert Katsdorf auf Rang zwei, die Gradascevic-Elf gastiert heute beim dritten Viktoria Marchtrenk. Morgen spielt der Vierte Rohrbach-Berg gegen die nur einen Platz dahinter liegende Mannschaft aus St. Ulrich. Um alles oder nichts geht es am Sonntag für Vorderweißenbach. Der Aufsteiger steht gegen den direkten Konkurrenten Admira Linz unter Druck. Nur bei einem Erfolg ist ein Endspiel gegen Traun am letzten Spieltag sicher.

Schauplatz Bezirksliga Nord: Herbstmeister Lembach hat mit drei Punkten Rückstand auf die Tabellenspitze und dem schlechteren Torverhältnis die schwierigste Ausgangslage der drei Titelkandidaten vor dem heutigen Match in Steyregg. Morgen um 17 Uhr steigt dann in Linz das Spitzenspiel zwischen Tabellenführer Blau-Weiß-Linz und dem ersten Verfolger, dem SV Freistadt. Nach dem überraschenden Rücktritt von Trainer Walter Lehner soll nach dem Sieg gegen Königswiesen unter Interimscoach Jürgen Rechberger auch beim Spitzenreiter ein Sieg her. Im Abstiegskampf der Bezirksliga Nord gibt es morgen auch zwei spannende Duelle. Putzleinsdorf trifft auf Königswiesen, Hellmonsödt spielt gegen Schlusslicht Schweinbach. (fr)