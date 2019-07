Spendenergebnis lag über allen Erwartungen

Zum Schulschluss durften Vertreter des Jugendrotkreuzes diese Spendensumme von den Schülerinnen und Schülern in Empfang nehmen.

Möglich wurde dieser außergewöhnliche Spendenerfolg, weil die ganze Schulgemeinschaft auf Initiative der Religionslehrerin Maria Bindreiter ein Projekt zum Thema "Werke der Barmherzigkeit" auf die Beine gestellt hatte. So stellten die Jugendlichen unter anderem ein Jausenbuffet zusammen. Außerdem wurde in den Pfarren Waldhausen, Nöchling und Dorfstetten bei Gottesdiensten das Projekt vorgestellt und die Kirchenbesucher um ihren Beitrag gebeten. Als kleines Dankeschön dafür gab es Kekse, die von den Schülern mit Werklehrerin Monika Huber zubereitet worden waren. Auch bei einer großen Hochzeit in Waldhausen kam ein namhafter Geldbetrag zusammen.

