Spendenaktion für mehr Action im Kindergarten

Seit mehr als 40 Jahren ist der Kindergarten Arnreit für viele Familien mit ihren Kindern ein wichtiger Ort der Begegnung, Bildung und Betreuung. Weil der Zahn der Zeit auch am Kindergartengebäude Spuren hinterlassen hat, wurde vor einem Jahr das Projekt "Kindergartenerweiterung und Sanierung" gestartet.

Nach gerade einmal 14 Monaten Bauzeit bringen ab September wieder 50 Kinder ab einem Alter von zwei Jahren Leben in dieses Haus. Um den Kindern beim Einzug in das neue Gebäude ein Lächeln auf die Lippen zu zaubern, startete der Familienausschuss eine Sponsoraktion zur Finanzierung von Außenspielgeräten, Ausstattungsgegenständen oder einfach kleinen Extras, die das Alltagsleben der Kleinen attraktiver gestalten.

Der Erfolg dieser Aktion kann sich mehr als sehen lassen. 58 Unternehmen und Organisationen haben sich an dieser Initiative beteiligt. Insgesamt konnten damit Geld- und Sachspenden im Wert von mehr als 12.000 Euro im Namen der Kinder eingesammelt werden. Von den großzügigen Sponsorbeiträgen wird unter anderem ein Klettergerüst-Turm "BigSix mit Rutschstange" angekauft, der die Kinder in ihrer Entwicklung stärkt. Durch die Motivation zur Bewegung werden in vielfältiger Weise die motorischen Fähigkeiten der Kindergartenkinder gefördert.