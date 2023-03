"Spekulation mit Bauland lässt Traum vom Eigenheim für Familien platzen"

Eine künstlich herbeigeführte Verknappung von Bauland trägt laut dem SP-Bezirksvorsitzenden und Landtagsabgeordneten Erich Wahl wesentlich dazu bei, dass sich immer weniger Familien den Traum vom Eigenheim leisten können. Jene wenigen Parzellen, die derzeit verkauft würden, seien preislich mittlerweile auf einem Niveau angelangt, das für die meisten Paare nicht mehr erschwinglich sei.

Rechtliche Hebel gefordert

"Gleichzeitig sitzt Oberösterreich auf 11.046 Hektar gewidmetem Bauland", verweist Wahl auf eine im Landtag gestellte Anfrage an den für die Raumordnung zuständigen Landesrat Markus Achleitner (VP). Im Bezirk Perg sind demnach 542 Hektar gewidmet, aber noch nicht bebaut. "Gerade angesichts der hohen Inflation ist das Zurückhalten von Bauparzellen als Ersatzsparbuch natürlich sehr attraktiv. Land und Gemeinden brauchen daher rechtliche Mittel, um Baugrundstücke tatsächlich für Bauwillige verfügbar zu machen. Die bisherigen Möglichkeiten scheinen angesichts so hoher Reserven nicht auszureichen", sagt Wahl, der lange Jahre Bürgermeister in der Marktgemeinde St. Georgen an der Gusen war.

Laut dem Immobilien-Preisspiegel der Wirtschaftskammer für 2022 ist der Quadratmeterpreis im Bezirk Perg in guter Lage bereits bei durchschnittlich 181 Euro angekommen. "Jungfamilien, die sich etwas aufbauen möchten, haben es aktuell mit exorbitanten Baukostensteigerungen und einer überzogenen Kreditrichtlinie der Nationalbank ohnehin schon schwer genug", analysiert der St. Georgener Landtagsabgeordnete. Hinzu komme die Schwierigkeit, überhaupt eine Parzelle zu finden, da viele Grundeigentümer nun erst recht zuwarten und auf weiter steigende Preise spekulieren würden. Dass es diese Parzellen sehr wohl gebe, würden hingegen die vielen Baulücken in Siedlungen beweisen, die zum Teil bereits in den 1980er Jahren errichtet wurden.

Das Zurückhalten bebaubarer Flächen, besonders bei bereits voll aufgeschlossenen Baulücken, beschert den Gemeinden jedoch hohe Kosten. Wahl: "Sobald eine Parzelle gewidmet ist, besteht ein Rechtsanspruch auf Anschluss zu Wasser und Kanal. Das kostet die Gemeinde etwa 40.000 Euro. Wird die Parzelle dann aber 50 Jahre nicht bebaut, können die Gemeinden natürlich keine laufenden Beiträge für die Benutzung lukrieren. Die Infrastruktur muss in dieser Zeit aber trotzdem erhalten und vielleicht sogar schon wieder erneuert werden."

Werden gehortete Flächen langfristig dem Markt entzogen, braucht es laut Wahl mehr Konsequenz bei der Raumordnung, um Bauland leistbar zumachen. Hier sei vor allem die Raumplanungsbehörde gefordert, auf Landesebene entschiedene Schritte zu setzen.

