Vielen fiel es gar nicht auf, doch wer vergangene Woche in Freistadt nach oben blickte konnte Spektakuläres sehen: Zwei Männer in hochalpiner Kletterausrüstung und mit Helmen geschützt hingen in atemberaubenden Positionen auf dem steilen Giebeldach des 50 Meter hohen Freistädter Schlossturms, um dort notwendige Reparaturen vorzunehmen. Benito Giacomo Zambelli, Juniorchef der von seinem Vater Renato gegründeten gleichnamigen Firma in Eberstalzell, und