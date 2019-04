Spazierweg an der Aist im Zeichen der Bienenvölker

SCHWERTBERG. Bienenlehrpfad wurde am Ostermontag eröffnet.

Ein Schaubienenstock und vieles mehr wurde am Bienenlehrpfad errichtet. Bild: (privat)

Die traditionelle Ostereiersuche am Ostermontag hat die Marktgemeinde Schwertberg heuer als Rahmen für die Eröffnung des neuen Bienenlehrpfads genutzt. Der Weg führt von der Freizeitwiese das östliche Ufer der Aist entlang knapp einen Kilometer flussaufwärts. Sieben Schautafeln geben entlang des Weges einen detaillierten Einblick in die Welt der Bienen und Imker. Unter anderem erfahren die Spaziergeher dabei, dass 5,6 Millionen Flüge erforderlich sind, um ein Kilo Honig gewinnen zu können. Am Ende des Bienenlehrpfads gibt es sogar ein echtes Bienenvolk in einem Schaubienenstock hinter Glasscheiben zu bewundern.

Bienenfreundliche Gemeinde

Die Idee des Bienenlehrpfads wurde vor einem Jahr geboren, als Schwertberg dem Kreis der bienenfreundlichen Gemeinden beitrat. Imkerverein-Obmann Gerhard Friedl hat diese Idee dann in die Tat umgesetzt. Dabei konnte er auf die Unterstützung der Lehrwerkstätte der Firma Engel bauen, die sieben Niro-Gestelle anfertigte und dem Imkerverein kostenlos zur Verfügung stellte. Die Schautafeln wurden zudem von der Raiffeisenbank Schwertberg gesponsert.

