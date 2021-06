Spaziergänger fanden Unfallopfer

Der 44-jährige Mann Mühlviertler war bei der Heimfahrt wegen der tiefstehenden Sonne im Bereich der sogenannten Schindlauerkurven rechts von der Fahrbahn abgekommen und gestürzt. Zwei Spaziergänger fanden den Verletzten gegen 20:40 Uhr regungslos neben der Fahrbahn liegend.

Wie lang das Unfallopfer dort schon ausharren hat müssen, war nicht bekannt. Als ihn die Eheleute entdeckten, war der Verletzte bereits wieder ansprechbar. Er wurde vom Notarzt versorgt und in dann in das Landeskrankenhaus Rohrbach gebracht. Die Durchführung eines Alkotests war wegen der Verletzungen aus medizinischen Gründen nicht möglich, teilte die Polizei am Montagmorgen mit.