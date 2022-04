Spatenstich in Rohrbach: "Wir bauen endlich unser Hallenbad"

Eine Geschichte mit vielen Kapiteln, unvorhersehbaren Wendungen und sogar düsteren Phasen hat vorerst ihren Höhepunkt erreicht: Mit dem Spatenstich starteten in Rohrbach-Berg die Bauarbeiten für das neue Hallenbad des Bezirkes Rohrbach. Damit fiel vor allem vom Hallenbad-Arbeitskreisleiter, Rohrbach-Bergs Bürgermeister Andreas Lindorfer, vorerst eine große Last ab. Immerhin stand das Projekt mehrmals auf Messers Schneide, und seine Schläfen, so bekundete er beim Spatenstich, seien eine Nuance grauer geworden.

Kein Wunder, mussten doch alle 37 Gemeinden des Bezirkes Rohrbach zur Finanzierung ins Boot geholt werden. Seit 2008 die Schließung des alten Haslacher Hallenbades absehbar wurde, geisterten Pläne für einen Neubau durch den Bezirk. Die Notwendigkeit für ein Bad belegte schließlich die Bäderstudie des Landes 2015. Als bester, weil zentralster Standort kristallisierte sich schnell die Bezirksstadt heraus – nicht zur Freude aller Bürgermeister. Doch dank unermüdlicher Anstrengungen und eines politischen Schulterschlusses ist es erst vor wenigen Tagen gelungen, die Finanzierung in trockene Tücher zu bringen – lediglich über die Urheberschaft der Idee ist man sich nach wie vor nicht ganz einig. Ob des nun gesetzten Spatenstiches scheint diese Frage aber auch nebensächlich – der Erfolg hat bekanntlich ohnehin viele Eltern.

In unmittelbarer Nähe zum Freibad wird das Hallenbad gebaut. Bild: Gemeinde

Die Aufschnürung des Finanzierungspaketes wurde aufgrund der gestiegenen Baukosten nötig, welche sich natürlich auch in den Beiträgen der Bezirksgemeinden niederschlagen werden. Mit ein wenig Murren akzeptierten aber alle Gemeinden den neuen Finanzplan, zumal es gelang, einen Fixpreis mit dem Totalübernehmer auszuhandeln.

Beschluss im Gemeinderat

Erst wenige Stunden vor der Gemeinderatssitzung am Mittwoch in Rohrbach-Berg kam auch die endgültige Genehmigung seitens des Landes für den Finanzierungsplan und die Bausumme von 15.154.000 Euro. In dieser Sitzung wurde auch die Firma Berndorf als Totalunternehmer beauftragt. Gebaut wird nach den Plänen des Architektenbüros Pohl, welches gemeinsam mit Oberer Consulting bereits das Vorprojekt erstellt hatte. Es ist geplant, die Baumaßnahmen umgehend zu beginnen und das Bad im Dezember 2023 in Betrieb zu nehmen.

Feierlicher Spatenstich

Alleine hätte wohl keine der 37 Rohrbacher Gemeinden ein Projekt in dieser Größe auf wirtschaftlich vertretbare Weise finanzieren können. Doch gemeinsam und mit Unterstützung des Landes Oberösterreich wird das neue Bezirkshallenbad am Standort Rohrbach-Berg nun Realität.

Zum Spatenstich reiste auch Landesrätin Michaela Langer-Weninger nach Rohrbach-Berg: "Wenn wie hier im Bezirk Rohrbach alle Gemeinden an einem Strang ziehen, ist Großes für die Region und ihre Bürgerinnen und Bürger möglich. Es bleibt zu hoffen, dass viele Bezirke und Regionen diesem Vorzeigebeispiel folgen und gemeinsam an der Lebensqualität im ländlichen Raum arbeiten." Damit spricht sie vor allem die gemeinschaftliche Finanzierung an.

Immerhin stemmen diese alle Gemeinden, während sich die Standortgemeinde Rohrbach-Berg bereit erklärt hat, den Abgang im laufenden Betrieb der Anlage zu finanzieren.

"Lebensraum wird attraktiver"

"Es geht nur gemeinsam", ist auch der Andreas Lindorfer im Hinblick auf Finanzierung von Infrastruktur im ländlichen Raum überzeugt. "Durch den nunmehrigen Bau und die baldige Inbetriebnahme des Bezirkshallenbades erfährt unsere Stadt, aber auch der ganze Bezirk mit seinen 37 Gemeinden, eine Aufwertung. Schon jetzt ist die Vorfreude bei den kleinen und großen Rohrbachern auf das neue Schwimmbad groß. Ich bin überzeugt, das Hallenbad wird maßgeblich dazu beitragen, das Leben im Oberen Mühlviertel noch attraktiver zu gestalten."