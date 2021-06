Spatenstich für neuen Bewegungsplatz krönte Laufsport-Monat

Eines der großartigsten Schulprojekte der vergangenen Jahre wurde am Freitag an der Sport-Mittelschule Bad Kreuzen abgeschlossen. Beim „Laufmonat Mai“ wollten die Sportlehrer ihre Schützlinge motivieren, regelmäßig laufen zu gehen. 13.000 Kilometer – so weit wie von Österreich nach Nepal und zurück – war das Ziel, das man sich gemeinsam mit der Volksschule gesteckt hatte, um mit Spendenerlösen eine Bewegungsstation auf dem Schulareal sowie eine Trinkwasseranlage in Nepal errichten zu können.

Geworden sind es erheblich mehr. Alleine an der Mittelschule Bad Kreuzen wurden 15.351 Kilometer gelaufen. Weil sich acht weitere Schulen an dem Projekt beteiligten, wurden es schlussendlich sogar 59.037 Kilometer. Mit Unterstützung regionaler Sponsoren und des Landes Oberösterreich wurde am Freitag die beachtliche Summe von 27.000 Euro an Arnold Hörmann und Jochen Luftensteiner vom Verein „SWAN Österreich“ überreicht. „Wir sind alle ein wenig sprachlos, was da unter dem Strich herausgekommen ist“, war nicht nur Projektleiter Matthias Froschauer bei der Spendenübergabe gerührt.

„Wir waren von Beginn der Aktion beeindruckt, mit wie viel Eifer die Kinder dieses Projekt mitgetragen haben. Aber so ein großartiges Ergebnis hätten wir uns nie zu träumen gewagt“, bedankte sich Arnold Hörmann sichtlich gerührt bei den Vertretern der teilnehmenden Schulen über ihren Einsatz für Menschen, die nur mit Mühe ihren Alltag bewältigen können. „Unser Verein wird diese Spendensumme mit großer Sorgfalt einsetzen, um möglichst vielen Menschen in Nepal helfen zu können.“

Auch für die teilnehmenden Schülerinnen und Schüler aus Bad Kreuzen hat sich ihr läuferischer Einsatz bezahlt gemacht. Mit Hilfe der Gemeinde Bad Kreuzen und des Elternvereins ist es möglich, dass am Schulstandort eine Streetworkout-Anlage im Wert von etwa 15.000 Euro errichtet werden kann. Der Spatenstich dafür wurde bereits vollzogen. Ab kommendem Schuljahr können die Schulkinder hier sportlich aktiv werden.