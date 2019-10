Spatenstich für Lebenshilfe-Haus

Am Samstag fand der Spatenstich für dieses Projekt statt. Direkt im Ortszentrum soll das Lebenshilfe-Haus 15 vollbetreute Wohnplätze sowie einen Kurzzeit-Wohnplatz bieten. Durch die Nähe des Wohnhauses zur bestehenden Werkstätte können Arbeitswege zu Fuß zurückgelegt werden. Auch Einkaufsmöglichkeiten, ein Café, eine Bank sowie eine Bushaltestelle befinden sich in Gehweite. In Kooperation mit den mehr als 50 in der Gemeinde tätigen Vereinen will man auch die Teilhabe am Alltag für die künftigen Bewohner sicherstellen, so Bürgermeister Johannes Hinterreither-Kern.

"Als Verein, der eng mit Angehörigen zusammenarbeitet, ist es uns bewusst, wie wichtig Wohnplätze für Angehörige und Betroffene sind", sagt Gerhard Scheinast, Geschäftsführer der Lebenshilfe Oberösterreich. Das Wohnhaus-Projekt trägt nicht nur während des Baus zur Wertschöpfung regionaler Firmen bei, sondern schafft nachhaltig Arbeitsplätze in der Region. Je nach Hilfebedarf der künftigen Bewohnerinnen und Bewohner werden acht bis zwölf neue Arbeitsplätze in Unterweißenbach entstehen. Zusätzlich haben Jugendliche die Möglichkeit zur Mitarbeit als Zivildiener oder im Rahmen eines Sozialen Jahres.