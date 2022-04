Täglich sind es mehr Sprossen, die auf dem Feld von Reinhard und Heidi Derntl in Naarn ihre Köpfe aus dem Boden strecken. Lange Zeit regte sich recht wenig auf dem Spargelfeld am Ortsrand der Machland-Gemeinde. Jetzt muss die Ernte des grünen Spargels umso rascher von der Hand gehen: Etwa sieben Zentimeter pro Tag wächst das Stangengemüse. Was vor einem Tag noch kaum zu erkennen war, ist am nächsten Tag schon ein stattlicher Spross.