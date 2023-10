Sparen an allen Enden: Im Freistädter Rathaus schrillen die Alarmglocken

In der Stadtgemeinde Freistadt muss der Sparstift angesetzt werden.

Es waren keine allzu rosigen Aussichten, mit denen Bürgermeister Christian Gratzl (SP) vor wenigen Tagen beim Stadtrat vorstellig wurde. Es werde eines gemeinsamen Kraftakts bedürfen, um für das kommende Jahr ein ausgeglichenes Budget zustande zu bringen. "Die Ausgaben für Energie, Zinsen, Landesumlage und Sozialhilfeverband steigen rasant, während die Einnahmen eher weniger werden", verweist Gratzl auf schwierige Rahmenbedingungen für die Stadtgemeinde. Vor diesem Hintergrund werde man an allen Ecken und Enden den Sparstift ansetzen müssen: "Damit möchten wir vor allem eines vermeiden: Dass wir die Zuwendungen an unsere Vereine zurückfahren müssen."

Die Stadtgemeinde müsse im kommenden Jahr insgesamt rund 700.000 Euro einsparen, um nicht Abgangsgemeinde zu werden, warnt Stadtrat Rainer Widmann von der Bürgerliste WIFF: "Schaffen wir diese Ausgabenreduktion nicht, drohen wir als Abgangsgemeinde sogar Pleite zu gehen. Diese traurige Wahrheit ist den Menschen zu sagen." Vor diesem Hintergrund sei ein Ausbau des Stadtmarketings um eine Eventagentur oder die Kostentragung für das Schlossmuseum nicht zu verantworten. Zudem räche es sich, dass man den Baugrund für das Hotel "Freigold" unter Marktwert verkauft habe. Ziel müsse es sein, dass Gebühren für Wasser, Kanal und Abfall für alle Bürger leistbar bleiben.

"Diese Entwicklung war absehbar. Umso bedauerlicher ist es, dass meine mehrfach gestellte Forderung nach einer gemeinsamen Gegenstrategie von der Stadtpolitik unerhört blieb", sagt FP-Stadtrat Harald Schuh. "Einfach an der Gebührenschraube zu drehen, nicht unser Anspruch sein," plädiert Schuh dafür, vor allem auf der Ausgabenseite zu sparen.

Ganz so düster sieht Bürgermeister Gratzl die Zukunft nicht. "Vieles basiert noch auf Schätzungen. Wir wissen zum Beispiel noch nicht, was der neue Finanzausgleich für uns konkret bedeuten wird." Man werde in den kommenden Wochen die Köpfe zusammenstecken und alles tun, um ein gutes Budget für das kommende Jahr zustande zu bringen.

Autor Bernhard Leitner Lokalredakteur Mühlviertel Bernhard Leitner