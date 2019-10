Spar-Lehrlinge werden zu Regionalitätsmanagern ausgebildet

ROHRBACH-BERG. Als „normale“ Berufsschüler schicken Spar-Kaufleute aus dem ganzen Land ihre Lehrlinge in die Berufsschule nach Rohrbach - genauer gesagt in die Spar-Akademie der BS. Zurück bekommen sie nun fix und fertige Regionalitätsmanager. Im Praxisbezogenen Unterricht erwerben sich die Schüler Zusatzwissen über regionale Produkte und Lebensmittel. Sie besuchen Erzeuger und lernen, wie die Produkte präsentiert werden. In ihren Lehrbetrieben können sie dieses Wissen zum Wohl der Kunden umsetzen. Nach dem ersten Durchgang dieser Ausbildung wurden nun auch die ersten Zertifikate verliehen. Dazu kamen Spar-Direktor Jakob Leitner und Agrar-Landesrat Max Hiegelsberger nach Rohrbach: „Regionalität ist Leidenschaft an der Region. Das zu kaufen und das zu essen, was vor der Haustüre wächst, das stärkt nicht nur die eigene Gesundheit, sondern auch die Wirtschaft. Es profitieren die Vermarkter und auch die bäuerlichen Produzenten. Das funktioniert in Oberösterreich recht gut“, sagte Max Hiegelsberger anlässlich der Verleihungs-Feier. „Für Spar war Regionalität schon immer wichtig. Dieses Thema wird aber immer wichtiger. Unsere Kunden wollen wissen, wo die Produkte herkommen die sie kaufen. Nun können unsere Lehrlinge darüber noch besser Auskunft geben“, freute sich Spar-Direktor Leitner.

Kunden profitieren

„Die Schüler sind mit Begeisterung bei der Sache und lernen viel über Regionalität. Dieses Wissen können sie daheim im Betrieb an die Kunden weitergeben“, freute sich Berufsschul-Lehrerin Maj-Britt Fobian. Sie war die treibende Kraft bei der Planung und Umsetzung der neuen Zusatzausbildung.