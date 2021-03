Spar investiert in Mühlviertler Märkte

Schon im November soll in Bad Leonfelden der neue Eurospar in Betrieb gehen. Die Bauarbeiten starteten mit dem Spatenstich gegenüber dem bestehenden Spar-Standort. "Mit dem Neubau werden wir auch den Mitarbeiterstand kräftig aufstocken", sagte Spar-Direktor Jakob Leitner auf OÖN-Anfrage.

Interspar eröffnet am Montag

Auch in Perg wurde kräftig gebaut. In unmittelbarer Nähe zum Eurospar entstand in den vergangenen Monaten ein moderner Interspar. Dieser wird am Montag eröffnet. "Wir haben dann eine etwas angespannte Übergangsphase, weil am alten Standort der Parkplatz für den neuen gebaut werden muss. Da bitten wir unsere Kunden um etwas Geduld", sagt Leitner. Im Herbst soll aber die Bauphase abgeschlossen sein.

Wie berichtet, wird auch am Spar-Standort in Schlägl erweitert. Spar- Kaufmann Maximilian Jauker baut auf die doppelte Größe aus. Auch diese Baustelle soll noch heuer in Betrieb gehen. Nicht so schnell wird die Erweiterung in Rohrbach stattfinden. "Wir haben jetzt einen Architekten beauftragt. Rohrbach ist aber ein kompliziertes Projekt", sagt Leitner.