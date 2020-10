Spannendes Rennen um die Herbstmeistertitel

St. Valentin (morgen 14.30 Uhr, Aubachstadion), Grieskirchen und St. Florian. Das sind die drei kommenden Gegner, die Tabellenführer St. Martin auf dem Weg zur Herbstmeisterschaft noch stoppen können. Nach der 0:2-Niederlage im direkten Duell mit Oedt ist neben Wallern und Oedt auch Edelweiß Linz wieder knapp dran am Spitzenreiter. Für Spannung ist in der OÖ-Liga jedenfalls gesorgt.

Landesliga Ost: Drei Mühlviertler Teams rittern um den Herbstmeistertitel. In der Pole-position ist dabei Bad Leonfelden, das mit einem 5:0 über Traun an die Spitze stürmte und zudem ein Spiel weniger ausgetragen hat als der punktegleiche zweite Katsdorf und der dritte Naarn. Die Kurstädter spielen heute bei Viktoria Marchtrenk.

In der Bezirksliga Nord hat die Union Julbach die besten Karten auf die Winterkrone. Die Boxleitner-Elf hat zwei Punkte Vorsprung auf den ersten Verfolger Freistadt und drei Zähler auf den dritten Gallneukirchen. Zudem haben die Julbacher ein Nachtragsspiel in der Hinterhand. Morgen geht es für den Tabellenführer nach Königswiesen. Freistadt ist bei Schlusslicht Ottensheim zu Gast, Gallneukirchen in Vorderweißenbach. Das Topspiel der Runde heißt Arnreit gegen Lembach. (fr)