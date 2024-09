Spannendes Mühlviertel-Duell in Rohrbach-Berg

Derbyzeit ist am Freitag in Rohrbach-Berg.

"Mit der harten roten Karte wurde es für uns von einer schwierigen zu einer unlösbaren Aufgabe", sagt Rohrbach-Bergs-Trainer Christian Eisschiel über die 0:4-Niederlage in Friedburg am vergangenen Wochenende. Nach acht Runden hat der Aufsteiger sechs Punkte gesammelt und liegt auf dem 13. Platz der OÖ-Liga-Tabelle. Am Freitag um 19:45 Uhr kommt mit der Union Perg eine Mannschaft nach Rohrbach-Berg, die nur einen Platz vor den Rohrbachern liegt und auch dringend Punkte braucht. "Perg hat jahrelange OÖ-Liga-Erfahrung, wir brauchen einen Top-Tag um sie zu schlagen", sagt Eisschiel. Pergs Trainer Jürgen Prandstätter weiß, wie wichtig die Partie morgen ist: "Das wird ein richtungsweisendes Spiel, Rohrbach ist ein sehr guter Aufsteiger und ist absolut ligatauglich."

Um die rote Laterne abzugeben braucht Schlusslicht SPG Pregarten im Heimspiel gegen den Favoriten Dietach einen Sieg (Anpfiff Freitag, 19 Uhr). Bad Leonfelden ist bei Edelweiß Linz zu Gast, St. Martin in Ostermiething. Das Spitzenspiel der Bezirksliga Nord heißt am Sonntag Katsdorf gegen St. Oswald bei Freistadt. Tabellenführer St. Oswald kommt nach dem Derbysieg gegen den SV Freistadt mit viel Selbstvertrauen zum Schlager nach Katsdorf.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper