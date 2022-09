Spannende Duelle in der Landesliga

Gleich zwei Spitzenspiele mit Mühlviertler Beteiligung gibt es morgen in der Landesliga Ost. Bad Leonfelden fordert dabei den Tabellenführer Oedt 1b heraus. "Das wird ein spannendes Match zweier spielstarker Mannschaften", sagt Bad Leonfeldens Sportlicher Leiter, Dominik Mach. Bad Leonfelden liegt auf Platz vier und hat vier Punkte Rückstand auf den Spitzenreiter. Nach der 0:1-Niederlage in St. Ulrich vergangene Woche ist die Mair-Elf auf Wiedergutmachung aus. "Wir haben uns trotz mehr Ballbesitz nicht mit Toren belohnt, gegen Oedt müssen wir die Chancen, die wir bekommen, nutzen", sagt Mach.

Nach zwei Wochen Pause, Rohrbach-Berg war spielfrei, hat die Mannschaft von Trainer Christian Eisschiel morgen den Tabellenzweiten Viktoria Marchtrenk zu Gast. Die Zwangspause sieht Eisschiel als Vorteil: "Wir haben jetzt, ganz bewusst, zwölf Wochen bis zum Anschlag trainiert, die Spieler waren ständig gefordert. Daher war die Pause perfekt, um die Akkus wieder aufzuladen, körperlich, aber auch mental." Rohrbach-Bergs Kicker sind als einziges Team noch ungeschlagen. Eisschiel: "Wir werden definitiv einen guten Tag brauchen, Marchtrenk steht nicht umsonst so weit vorne. Wir wollen aber unsere Serie ausbauen."

Mit Siegen Selbstvertrauen getankt haben zuletzt Putzleinsdorf und Schwertberg. Putzleinsdorf spielt morgen im Kellerduell in St. Magdalena, Schwertberg beim SC Marchtrenk.

In der OÖ-Liga sind die drei Mühlviertler Mannschaften in der Tabelle nur durch einen Punkt getrennt. Die höchste Hürde hat heute die Union Perg zu überspringen, für die Perger geht es gegen den Ersten Wallern. Morgen spielen dann St. Martin gegen Bad Ischl und die SPG Pregarten gegen Mondsee. Ein Mühlviertel-Derby gibt es am Sonntagvormittag in der Bezirksliga Ost: Ried in der Riedmark trifft auf Naarn.