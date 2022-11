SP wählte Doppelspitze

Ein neues Führungsduo wählte die SP-Stadtpartei bei ihrer Jahreshauptversammlung am Freitag: Die bisherige Vorsitzende Alexandra Röhrenbacher bleibt, bekommt aber Unterstützung vom 69-jährigen Gerhard Schmid. "Seit ich vor drei Jahren die Stadtpartei übernommen habe, hat sich in meinem Leben viel verändert. Ich kann nicht mehr dieselben zeitlichen Ressourcen aufbringen wie damals, auch wenn mir die Arbeit für Freistadt nach wie vor viel Spaß macht", so Röhrenbacher. Schmid betont, er und Röhrenbacher würden sich inhaltlich bestens ergänzen: "Dass wir zwei völlig unterschiedliche Altersgruppen ansprechen, ist definitiv von Vorteil."