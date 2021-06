Den bislang wohl heißesten Tag des Jahres nutzte die Bezirks-SP, um einen symbolischen Spatenstich für das geplante Hallenbad in Rohrbach-Berg zu setzen. "Obwohl die derzeitigen Temperaturen eher für das Freibad sprechen, ist die Vorfreude auf das Hallenbad in der Bevölkerung schon deutlich zu spüren", sagte SP-Bezirkschef Dominik Reisinger. Mit dem "eigenmächtigen" Spatenstich will man dem Projekt wieder Schwung verleihen.