SP Perg startete Gesprächsrunden mit Parteibasis in den Gemeinden

Den Kontakt zur Parteibasis in den Gemeinden stärkt derzeit die Perger Bezirks-SPÖ. Der Bezirksparteivorsitzende Erich Wahl und Bezirksgeschäftsführerin Sylvia Breselmayr sind deshalb seit Mai im gesamten Bezirk Perg unterwegs, um mit den Funktionärinnen und Funktionären der Ortsparteiorganisationen einen ausgiebigen und offenen Austausch zu führen. In strukturierten zweistündigen Gesprächen werden die anstehenden Aktivitäten der Sozialdemokratie in den einzelnen Gemeinden, der Weiterbildungsbedarf der ehrenamtlich Tätigen, sowie Ziele und Strategien der einzelnen Teams gemeinsam entwickelt. Knapp die Hälfte der 27 anstehenden Ortsparteigespräche wurden im Mai und Juni durchgeführt. Nach dem Urlaub stehen ab August die noch ausständigen Gespräche auf dem Programm.

„Dieser intensive Austausch zeigt uns sehr deutlich, wie hochmotiviert sich die Ortsfunktionärinnen und Ortsfunktionäre für die Menschen in den Gemeinden einsetzen. Die Ortsparteigespräche sind ein wichtiges Instrument, um die Schwerpunkte der Bezirksorganisation zu identifizieren und die ehrenamtlich tätigen Parteimitglieder zielgerichtet zu unterstützen“, betonen Wahl und Breselmayr. Beide geben sich beeindruckt über das große Engagement auf Gemeindeebene.