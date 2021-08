SP kandidiert in 33 von 37 Gemeinden

In 33 der 37 Gemeinden des Bezirkes Rohrbach konnte die SP für die anstehenden Gemeinderatswahlen eine gültige Kandidatenliste einbringen. Insgesamt kandidieren auf allen Wahlvorschlägen 131 Frauen und 278 Männer für die SP. In Nebelberg und Julbach konnten mit 26 sowie in Haslach mit 50 Personen alle möglichen Listenplätze besetzt werden.

Der Frauenanteil ist im Vergleich zur letzten Wahl 2015 um fast fünf Prozent auf 32 Prozent gestiegen. Für das Bürgermeisteramt kandidiert die SPÖ in 18 Gemeinden. Neben den drei Bürgermeistern in Nebelberg, Julbach und Haslach bewerben sich weitere 13 Männer um das Amt des Bürgermeisters in ihrer Gemeinde. Unter ihnen auch neue Kandidaten wie etwa Franz Holzmann (Helfenberg), Johannes Resch (Kollerschlag), Franz Rotter (Niederkappel) und Markus Simon (Niederwaldkirchen). Zwei Frauen gehen ebenfalls ins Rennen: Ingrid Groiß in Aigen-Schlägl und Juliane Fuchs in St. Johann am Wimberg. In Schwarzenberg, St. Veit, St. Stefan-Afiesl und Auberg fanden sich nicht ausreichend Kandidaten für eine SP-Liste.