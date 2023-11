SP fordert ein Frauenhaus für Urfahr-Umgebung

BAD LEONFELDEN/URFAHR-UMGEBUNG. Anlässlich der "Internationalen 16 Tage gegen Gewalt an Frauen" wird von 25. November bis 10. Dezember weltweit das Recht auf ein gewaltfreies Leben eingefordert – so auch im Bezirk Urfahr-Umgebung. Denn ganz oben auf der Agenda der Urfahrer SPÖ-Frauen steht die Forderung nach einem Frauenhaus für die Region, und sie weisen auf eine Vielzahl von Betretungsverboten hin. "Wir sprechen hier von Gewaltattacken an Frauen in ihren eigenen vier Wänden. Jede dritte Frau ist von Gewalt betroffen – Frauen aller sozialen Schichten", informieren Beverley Allen-Stingeder und Susanne Leitner.

Zu viel Gewalt

"Alleine in unserem Bezirk gab es 89 Betretungsverbote in einem Jahr, und das sind 89 zu viel", streicht Leitner hervor. Derzeit verfügt Oberösterreich über sechs Frauenhäuser – in Linz, Wels, Steyr, Braunau, Ried im Innviertel und Vöcklabruck. Ein Standort im Unteren Mühlviertel ist gerade in Planung. "Wir fordern ein Frauenhaus und eine Frauenübergangswohnung für unseren Bezirk. Beides steht den Frauen in Urfahr-Umgebung nicht zur Verfügung", sagt Beverley Allen-Stingeder, Bezirksfrauenvorsitzende. Dadurch sei die Erreichbarkeit für Frauen und Mädchen aus dem ländlichen Raum erschwert.

Viele Unterstützerinnen

Unterstützung für ihre Forderungen fanden die Frauen bei ihrer Kundgebung in Bad Leonfelden. Um Gewalt gegen Frauen langfristig zu beenden, brauche es neben dem Ausbau von Opferschutzeinrichtungen auch ein Aufbrechen von alten Rollenbildern. In Oberösterreich bestehe durchaus Aufholbedarf. "Im Jahr 2012 wurden die Mittel für die Frauenberatungsstellen gekürzt und seither nicht einmal erhöht! Die Personalkosten und Mieten sind aber auch bei den Frauenberatungsstellen gestiegen. Deshalb ist eine Aufstockung für 2024 unabdingbar", fordern die Frauen.

