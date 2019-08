SP-Bundesrat Reisinger will Wasser vor Verkauf schützen

"Die seitens des Landesverwaltungsgerichtes genehmigte Abfüllung von Wasser in Ulrichsberg können wir nicht untätig zur Kenntnis nehmen. Man kann nicht einfach zur Tagesordnung übergehen, wenn eine der wichtigsten Ressourcen von einer Privatisierung betroffen ist. Gerade in Zeiten der Klimaerwärmung ist es notwendig, zeitgerecht gesetzliche Rahmenbedingungen zu schaffen, um die Versorgung der Menschen mit Wasser zu gewährleisten. Daher ist für mich klar: Wasser muss in öffentlicher Hand bleiben", sagt SPÖ-Bundesrat Dominik Reisinger.

Die oberösterreichische Politik sei hier gefordert, eine verfassungsrechtliche Absicherung des Trinkwassers gesetzlich zu verankern – dem Vorbild Kärnten und Salzburg folgend, die dies bereits in ihren Landesgesetzen getan haben. Ihm sei unverständlich, warum im Landtag ein Antrag auf Änderung des Gesetzes abgelehnt wurde.