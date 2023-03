Sozialsprengel Neustift unter neuer Leitung

34 Jahre Menschen mit Hilfsbedarf zur Seite zu stehen, das ist schon eine außergewöhnliche Leistung in einer schnelllebigen Zeit. Jährlich werden in Neustift mehr als 1000 Stunden ehrenamtlich geleistet – vom Besuchsdienst über Hilfe für geflüchtete Menschen bis zu sonstigen Hilfeleistungen. Jährlich werden auch etwa 2000 Portionen warmes Mittagessen zugestellt. Eine herausragende Leistung, zu welcher Max Wiederseder, Obmann des Sozialsprengels Oberes Mühlviertel, in einer Feierstunde gratulierte.

Gaby Pumberger übernimmt

Mit Gaby Pumberger übernimmt die erklärte Wunschkandidatin die Verantwortung. Da sie beruflich im Sozialbereich tätig ist, gilt sie als echter Profi. Ihr ist es gelungen, ein starkes Team für die Mitarbeit zu gewinnen. So wird sie von Sabine Klein als Stellvertreterin unterstützt, welche in der Gemeindeverwaltung tätig ist.

