Sozialservice: Nicht für alle gab es beim Buffet ein Schnitzel

Gegen Ungleichheit auftreten, den Schwächeren helfen und eine Begegnung von in Not geratenen Menschen mit Sozialeinrichtungen ermöglichen. Nach diesem Motto agiert seit 25 Jahren der Verein Sozialservice Freistadt. Beim Jubiläums-Festakt voll besetzten im Vergeinersaal des Freistädter Salzhofs wurde die Notwendigkeit sozialer Initiativen an einem Beispiel aufgezeigt, das sicher vielen Besuchern in Erinnerung bleiben wird: Zu Beginn der Veranstaltung wurden Kärtchen in verschiedenen Farben an die Besucher verteilt. Nach dem aktuellen Vermögensverteilungsschlüssel in Österreich war auch das Buffet gestaltet: Somit war es leider nur einer Besucherin möglich, ein Schnitzel zu bekommen. Die anderen mussten sich mit Topfenbroten zufriedengeben.

"Wir geben die Hoffnung nicht auf, dass irgendwann die Zeit kommen wird, wo vielleicht unsere Beratungsstelle überflüssig oder zumindest weniger frequentiert sein wird. Aber bis dahin möchten wir unsere Klientinnen und Klienten weiter mit Herz und Hand unterstützen und ihnen Hoffnung geben", sagte Obfrau Barbara Tröls. Dass dies immer wieder gut gelinge, sei vor allem den den Beraterinnen an der Basis zu verdanken, die seit vielen Jahren großartige Arbeit leisten.

Gemeinsam mit vielen Bürgermeistern aus der Region, Freistadts Bezirkthauptleuten der vergangenen 25 Jahre, Vertretungen aus den Sozialeinrichtungen und vielen weiteren Gästen, ließ der Vorstand des Sozialservice dessen Erfolgsgeschichte in den vergangenen 25 Jahren Revue passieren. Entstanden aus einer Vision engagierter Freistädterinnen und Freistädter rund um den damaligen Vorsitzenden der Volkshilfe, Herbert Stummer, ist das Sozialservice zu einer Plattform aller im Bezirk tätigen Sozialorganisationen geworden, die heute als Vorbild der mehr als 66 Sozialberatungsstellen im Land Oberösterreich gilt. Einige berührende Fallbeispiele brachte Geschäftsführerin Renate Leitner zur Sprache.

Wie einfach es ginge, allen in Österreich ein gelungenes Leben zu ermöglichen, skizzierte Markus Marterbauer, Chefökonom der Arbeiterkammer Wien, an diesem Abend in seiner Buchvorstellung im Rahmen der Freistädter Literaturtage. Bei einem guten Freistädter Bier - gesponsert von der Brauerei Freistadt - wurde an diesem Abend noch gefeiert und diskutiert und nicht zuletzt so manche Vision für die Region in den nächsten 25 Jahren gesponnen.

