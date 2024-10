Sozialprojekt aus Freistadt: "Hier habe ich zum ersten Mal Freunde gefunden"

FREISTADT. "Was macht der Stamm heute?", sagt Andreas Kolberger und blickt fragend in die Runde. Diese umfasst zwölf Burschen im Alter zwischen 14 bis 16 Jahren, von denen einige gleich erste Vorschläge machen. Jedes zweite Wochenende trifft sich die Gruppe auf Kolbergers Hof im tschechischen Rychnov nad Malsi, um besondere Tage zu verbringen. Sie alle sind Teil von "Burschen in Bewegung" (BIB), einem Sozialprojekt für benachteiligte Jugendliche.