Sozialhilfeverband sucht Quereinsteiger für Heimhilfe

Mitarbeiter in der Pflege sind allerorts gesucht. Deshalb startet im März der Sozialhilfeverband Rohrbach in Zusammenarbeit mit der Altenbetreuungsschule einen Ausbildungslehrgang zur Heimhilfe. Besonders willkommen sind auch Um- und Quereinsteiger. Die Teilnehmenden erwerben innerhalb eines halben Jahres die nötigen Kenntnisse in der Heimhilfe und schaffen sich die Voraussetzungen für einen sicheren Arbeitsplatz in der Region.

Am 20. März beginnt die Ausbildung im Bezirksaltenheim Kleinzell. Bereits im Herbst 2023 werden die Absolventen ihre Abschlussprüfung zur Heimhilfe ablegen können. Die Inhalte werden durch die Altenbetreuungsschule des Landes vermittelt.

Mit zwei Ausbildungstagen pro Woche gestaltet sich die Ausbildung familienfreundlich. Die Kosten werden zur Gänze vom Land Oberösterreich getragen. Neben der theoretischen Ausbildung sammeln die Teilnehmenden wertvolle praktische Erfahrungen, etwa in den Alten- und Pflegeheimen des Bezirkes: Diese Ausbildungsteile werden jeweils geblockt stattfinden. So kann unter Anleitung der Profis das erworbene Wissen gleich angewendet werden.

Um Interessierten für Heimhilfe- und Pflegeberufe zugleich einen beruflichen Einstieg zu ermöglichen, hat der Sozialhilfeverband Rohrbach bereits Unterstützungskräfte im Wohnbereich, sprich Hilfskräfte in der Pflege, aufgenommen oder besetzt künftig dort freie Stellen. Diese neuen Kollegen können ebenfalls den geplanten Lehrgang im März absolvieren.

"Wir sind aber auch auf der Suche nach Um- und Quereinsteigerinnen: Ein Beschäftigungsverhältnis zum Sozialhilfeverband Rohrbach nach Ende der Ausbildung ist möglich und erwünscht", sagt Sozialhilfeverbands-Obfrau Wilbirg Mitterlehner. Anmeldungen für die Ausbildung nimmt die Altenbetreuungsschule des Landes unter abs.post@ooe.gv.at oder 0732-7720 34700 entgegen.

