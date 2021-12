Soroptimistinnen-Kalender zeigt Julbacher Fastentuch

Zum 100-jährigen Jubiläum von Soroptimist International ist ein Kalender mit Werken von Clubschwestern aus ganz Österreich entstanden. Die Julbacher Künstlerin Edda Seidl-Reiter ist eine von den ausgewählten Sorores, die ein Werk im neuen Kalender veröffentlichen durften. Ihr Fastentuch ziert das Kalenderblatt im April.

Die Initiative zum Jubiläumskalender ging von den Clubschwestern in Graz aus. Der Grazer Club hat alle künstlerisch tätigen österreichischen Soroptimistinnen eingeladen, ein Foto von einem ihrer Werke einzureichen. Zwölf davon wurden von einer Jury dann für den Kalender ausgewählt. Edda Seidl-Reiter freut sich, dass sie zu den ausgewählten Künstlerinnen gehört.

„Der eigentliche Gedanke ist ein Friedenstuch – verschiedenste Religionen sollen nach Julbach kommen. Ich hoffe, dass das einmal so angenommen wird.“ Edda Seidl-Reiter, Künstlerin

"Das sind Streicheleinheiten, die sehr gut tun", meint die freischaffende Künstlerin aus Julbach. Dabei hat sie sich nicht mal selbst beworben: Elfriede Haindl, Präsidentin des Clubs Rohrbacher Land, hat das Fastentuch eingereicht, das mit seiner Symbolik besonders passend für den Serviceclub ist, der sich für Frauen und Mädchen einsetzt. "Der eigentliche Gedanke ist ein Friedenstuch – verschiedenste Religionen sollen nach Julbach kommen. Ich hoffe, dass es einmal auch so angenommen wird", beschreibt die Textilkünstlerin. Mit dem Tuch wurde erstmals zur Fastenzeit 2011 der Altar in der Julbacher Pfarrkirche verhüllt. Es ist Seidl-Reiters 13. Kreuzweg-Variation, unter anderem hat sie für die Kapelle im Altenheim in Aigen-Schlägl Kreuzweg-Stationen gewebt. Doch das Julbacher Fastentuch ist eine Gemeinschafts-Produktion von engagierten Frauen: Nach ihrem Entwurf haben nämlich 19 Frauen der Julbacher Goldhaubengruppe in Hunderten Stunden die einzelnen Teile gestickt.

Übrigens ist das Julbacher Tuch auch ein ganz besonderes: "Es ist ein weltweit einzigartiges Werk, denn es gibt kein zweites Fastentuch, das nur gestickt ist", berichtet die Julbacherin nicht ohne Stolz.

Immerwährender Kalender

Der Kalender, der nun das Tuch beinhaltet, wird als Jahreskalender für 2022 und als immerwährender Kalender aufgelegt. Der Reinerlös aus dem Verkauf dient der Finanzierung von Projekten für Frauen und Mädchen im In- und Ausland. Der Kalender "100 Jahre Soroptimismus" kann per Mail an christine.kipper@gmx.at (SI Club Graz) bestellt werden.