Sorge wegen Coronavirus: Perger Lions sagen Flohmarkt ab

Die Ausbreitung des Coronavirus auch in Oberösterreich führt zu ersten Absagen von Veranstaltungen im Mühlviertel. So wird der für kommenden Samstag, 14. März, angesetzte Flohmarkt des Lions Clubs Perg und des Perger LEO-Clubs auf unbestimmte Zeit verschoben. Die Gesundheit der Flohmarktbesucher sei ein hohes Anliegen, daher werde man den Flohmarkt vorerst nicht wie geplant durchführen, teilte Clubsekretär Heinrich Hochstöger am Wochenende mit.

Die Veranstaltung hätte im Perger Autohaus Ortner stattfinden sollen. Der Service-Club habe in Absprache mit dem Firmeninhaber die Entscheidung getroffen, den Flohmarkt vorerst nicht auszutragen. Man wolle als gemeinnütziger Serviceclub letztendlich nicht das Risiko eingehen, dass der Betrieb für bis zu zwei Wochen stillgelegt werden müsste, falls bei einem der Besucher in den Tagen nach dem Flohmarkt eine Virusinfektion aufgetreten wäre. Auch die parallel zum Flohmarkt angesetzte Frühlingsautoschau im Autohaus Ortner wurde abgesagt.

Verschiebung im Jubiläumsjahr

Sollte sich die Situation rund um das Coronavirus in den kommenden Wochen stabilisieren, wolle man den Flohmarkt ehest möglich nachholen. Immerhin wäre es heuer das 50. Mal, dass diese Perger Traditionsveranstaltung stattfindet. Lions-Sekretär Hochstöger: „Wir hoffen natürlich, dass dies bald der Fall sein kann und freuen uns dann umso mehr, wenn wir wiederum so großen Besucherandrang haben wie in den vergangenen Jahren.“