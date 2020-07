Neben Windenergie will der Energieerzeuger Sternwind in Vorderweißenbach in Zukunft auch Sonnenenergie erzeugen. "Sonnenfeld" nennt sich das Projekt, das derzeit auf eine Genehmigung wartet. Um von vornherein Konflikte mit der landwirtschaftlichen Nutzung zu vermeiden, soll eine neuartige Version von "Agro-PV" entstehen.