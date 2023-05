Sonnenstrom vom Solar-Tower für die Produktion von Transportbeton

Innerhalb von fünf Jahren wurde der Standort von Martini Beton in St. Martin umfassend modernisiert. Herzstück des Transportbetonwerkes ist die neuartige Photovoltaik-Fassadenanlage, die zu den größten in Österreich zählt. "Bei der Energiewende in Oberösterreich sind innovative Unternehmen besonders wichtige Partner. Das beweist Martini Beton mit ihrem beispielgebenden Mühlviertler Solar-Tower hier in St. Martin", sagte Landesrat Markus Achleitner anlässlich der Eröffnungsfeierlichkeiten.

Alle Potenziale nutzen

"Wir müssen bei der Umsetzung der Energiewende alle Potenziale nutzen – gerade auch bei der Stromerzeugung durch Photovoltaik: Hier haben für uns Dachflächen absolute Priorität, gefolgt von bereits verbauten Flächen wie etwa Parkplätzen sowie PV-Freiflächenanlagen auf belasteten Flächen wie Halden, Deponien, Brach- oder Verkehrsflächen. Mit der PV-Fassadenanlage wurde nun ein weiteres Kapitel bei der Nutzung von Betriebsgebäuden zur Erzeugung von Strom aus Sonnenkraft aufgeschlagen. Daher wurde dieses Projekt auch seitens des Landes mit Mitteln aus dem Energie-Contracting-Förderprogramm unterstützt", sagte Achleitner.

Mit der Eröffnung finalisierte Martini Beton die über mehrere Jahre andauernde Modernisierung des Gesamtstandorts. Sie umfasste insbesondere die Vergrößerung der Betriebsflächen, eine tragfähige Zufahrtsstraße in Zusammenarbeit mit der Anrainergemeinde, die Berücksichtigung eines neuen Konzepts zur Ableitung des Oberflächenwassers und eine komplette Neugestaltung aller Betriebsflächen. "Durch die Herstellung von Transportbeton mit Sonnenkraft leistet Martini Beton einen aktiven Beitrag zur Erreichung der Umweltziele", sagte Martini-Beton-Geschäftsführer Armin Richter. Die neue Photovoltaik-Fassadenanlage ist auch die Basis für zukünftige Weiterentwicklungen am Standort – etwa einer "Stromtankstelle" oder einer kompletten Neukonstruktion der Heizsysteme der Industrieanlage.

Die Anlage umfasst eine Fläche von mehr als 1200 m² und verfügt über eine Leistung von rund 182 kWp (Kilowatt-Peak). Die speziellen – in Österreich gefertigten – Glas-Glas-Module setzen den Martini-Beton-Turm mit ihrem anthrazitfarbenen Design in Szene. Die PV-Fassade erspart rund 30 Tonnen CO2 pro Jahr und erzeugt jährlich mehr als 128.000 kWh Sonnenstrom.

