Sommerflirts und Schlager auf der Nepomuk-Seebühne

Zwei Jahre dauerte die Kunstpause auf der Seebühne am Nepomukteich in Waldhausen. Nachdem Katharina Baumfried als Intendantin der "Silva"-Festspiele das Handtuch geworfen hatte, lag die Bühne mehr oder weniger brach. Nun wagen die "ARTworkers" Christian Böhm und Cordula Feuchtner gemeinsam mit Schlüsselwirt Thomas Hader und dem Leader-Büro Perg-Strudengau einen Neubeginn: An zwei Wochenenden im Juli wird auf dem Schlossberg-Areal beim Stift Waldhausen die Musical-Komödie "Dolce Vita & Scandale" aufgeführt. Das Stück um Sommerflirts, Urlaubs-Chaos und Korruption glänzt neben viel Wortwitz und Slapstick auch mit Evergreens wie "Schöner fremder Mann", "Macho Macho" oder "Tango Korrupti".

"Dieser Spielort hat so viel Charme. Es wäre einfach schade, wenn hier nicht wieder Leben Einzug hält", sagt Regisseur Christian Böhm über die Gründung der Nepomuk-Festspiele. "Nachdem wir ja bereits für den August die Durchführung der Sommerspiele im Greiner Stadttheater übernommen haben, passt es für uns gut, hier im Juli auch etwas auf die Bühne zu bringen, das die Menschen auf den Sommer einstimmt", ergänzt die aus Grein stammende Schauspielerin Cordula Feuchtner.

Anders als bei "Silva", das auf einen Mix aus Musik und Kabarett setzte, wird bei den Nepomuk-Festspielen eine Komödie mit viel Musik an zwei Wochenenden vier Mal aufgeführt. "Wir wollen uns langsam an den Spielort herantasten. Wenn uns das Publikum gewogen ist, können wir das in den nächsten Jahren noch ausbauen", sagt Böhm.

"Dolce Vita & Scandale", Seebühne Waldhausen, 12., 13., 19., 20. Juli (20 Uhr). Karten: Raika Waldhausen, Trafik Pilz, Gasthof Hader, tickets@artwokers.at

