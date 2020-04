Sommer-Tore baut Firmensitz in Walding

Sommer ist spezialisiert auf Produktion und Vertrieb von Garagentoren. Die aktuelle Geschäftsentwicklung und Vergrößerung der Produktpalette brachten die Firma an die Grenzen ihrer Raumkapazitäten. Daher entschlossen sich Mario und Stefan Koll, die seit 2016 das Familienunternehmen in zweiter Generation führen, zu einem Neubau des Firmengebäudes. Sie erwarben in unmittelbarer Nähe ein Grundstück an der B127, neben dem Roten Kreuz Walding. Das Investitionsvolumen beträgt rund 1,3 Millionen Euro. Die Fertigstellung ist bis Ende des Jahres geplant. Zurzeit sind 12 Mitarbeiter am Firmenstandort Walding beschäftigt.

