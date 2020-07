Software-Konzern setzt in Hagenberg ein Zeichen gegen die Krise

Millimeterarbeit war am Donnerstag auf einer Baustelle im Softwarepark Hagenberg angesagt – und das mit einem 38 Tonnen schweren Bauteil. Dort dockte das Softwareunternehmen Dynatrace mit Hilfe der Perger Habau bei seinem bestehenden Standort im „Campus One“ an den im Bau befindlichen „Business Campus 2“ (BC2) an. Das 2005 in Linz gegründete und inzwischen mit 2500 Mitarbeitern weltweit agierende Unternehmen investiert aktuell etwa eine Million Euro in den Standort Hagenberg und erweitert seine Büroflächen um mehr als das Doppelte. Mit der Erweiterung kann die Anzahl der Arbeitsplätze von derzeit 36 auf bis zu 120 aufgestockt werden.

Die Investition fließt direkt in ein hochmodernes Arbeitsumfeld für die Mitarbeiter des Unternehmens. In Summe wird Dynatrace im Softwarepark Hagenberg bis zum Frühjahr 2021 von bisher rund 860 Quadratmeter auf über 1.900 Quadratmeter wachsen. Stefan Gusenbauer, Leiter des Dynatrace-Labs in Hagenberg: „Wir sind nach Hagenberg gekommen, um zu bleiben. Wir investieren hier in die Zukunft des Standortes und bauen unseren Mitarbeitern die perfekten Rahmenbedingungen für kreative Höchstleistungen.“

Das Arbeitsumfeld wird dabei maßgeschneidert an die Bedürfnisse von Softwareentwicklern und Datenspezialisten angepasst. Bereits in der Vergangenheit haben die Büros von Dynatrace großes internationales Interesse geweckt. Sie gelten als Vorbild für moderne Arbeitsweise. Vom Ausbau profitieren maßgeblich Unternehmen aus dem Mühlviertel: Bei der Umsetzung und beim Innenausbau wird großer Wert auf lokale Wertschöpfung und die Beauftragung heimischer Unternehmen gelegt.

Obwohl Dynatrace erst im Jänner 2019 seinen Standort in Hagenberg eröffnete, wird nun schon wieder erweitert. Dafür wird das bestehende Büro im zweiten Stockwerk des BC 1 über eine Fertigteilbrücke mit dem Neubau BC2 verbunden. Die drei Brückenteile aus Sichtbeton haben jeweils ein Gewicht von 12,6 Tonnen. Die Spannweite beträgt knapp neun Meter. Bauträger des gesamten Neubaus im Softwarepark Hagenberg ist die Fahrner GmbH. Insgesamt werden mit dem BC2 rund 3.900 Quadratmeter neue Bürofläche geschaffen.

Foto: Eine knapp 38 Tonnen schwere und 9 Meter lange Fertigteilbrücke wird künftig das bestehende mit dem neuen Dynatrace Büro im zweiten Stockwerk verbinden.