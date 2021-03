So sieht ein Ostermarkt in Corona-Zeiten aus

WALDHAUSEN IM STRUDENGAU. Aufgrund der Pandemie sind sämtliche Ostermärkte in diesem Frühling abgesagt – auf schöne Geschenke muss man dennoch nicht verzichten, denn die kann man derzeit in Waldhausen ganz "Corona-konform" einkaufen. Wie das funktioniert, erklärt Organisatorin Waltraud Furtlehner: "Zurzeit sind es 42 Kunsthandwerker und Produzenten, die hier bei uns im Hofer-Haus ihre Waren ausstellen. Wer etwas einkaufen will, kommt durch die elektrische Tür – auch bezahlt wird kontaktlos, indem man das Geld in eine verschlossene Box wirft."

42 Aussteller aus der Region

Die Idee hatte die 58-Jährige im vergangenen Herbst. "Meine Schwester und ich haben uns überlegt, was wir mit dem leeren Geschäftsraum anfangen könnten – und da kam uns die Idee, einen Weihnachtsmarkt zu organisieren, der trotz Corona-Auflagen funktioniert. Anfangs haben wir mit fünf Ausstellern gerechnet – und dann haben gleich 30 zugesagt", erzählt Waltraud Furtlehner. Wichtig war ihr von Anfang an, dass regionale Produkte im Vordergrund stehen.

Getragen wird das Projekt von einem Verein, bei dem jeder Aussteller zugleich auch Mitglied ist. "Außerdem gibt’s Stellgebühr, die von der Größe des Standes abhängt. Auch für die Präsentation und das Nachfüllen der Produkte ist jeder selbst verantwortlich", sagt Furtlehner. Und das Konzept kommt gut an und habe sich bestens bewährt. "Im Advent hat alles super funktioniert – auch beim Geld. Es hat nie etwas gefehlt." (had)

Infos auf einen Blick

Geöffnet ist Genuss und Kreativität im Hofer-Haus täglich von 7 bis 19 Uhr – auch an Sonn- und Feiertagen.

Beim Kunsthandwerk reicht die Palette von handgefertigten Gürteln und Taschen bis zu Grußkarten, Keramik, Holzspielzeug und Kinderkleidung. Natürlich gibt auch Spezialitäten – angefangen von Honig über herrliche Essige, geräucherte Fische bis zu selbstgemachten Mehlspeisen und jeden Donnerstag frischem Bauernbrot.

Bild: Hans Hofer