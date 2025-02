So geht es dem Standort Hagenberg

Frederic Hadjari gab Einblicke in die unmittelbare Zukunft des Softwareparks

Gemeinsam mit dem Softwarepark Hagenberg und dem IT-Cluster Oberösterreich lud die Marktgemeinde Hagenberg zu einem Neujahrsempfang in das Schloss Hagenberg ein. Rund 120 geladene Gäste aus Hagenberg, dem Softwarepark und der Region nutzten die Gelegenheit, aus fundierter Quelle einen Ausblick auf das regionale Geschehen im Jahr 2025 zu erhalten.

Bürgermeister David Bergsmann ging in seinen Grußworten auf jene Projekte und Initiativen ein, die das Leben in der Gemeinde bereichern und Hagenberg als Standort weiter stärken. Für den Softwarepark präsentierten Office-Manager Frederic Hadjari und der wissenschaftliche Leiter Stephan Winkler spannende Einblicke in die Aktivitäten, Veranstaltungen und Pläne für 2025. Neben innovativen Ideen, die vor Ort entwickelt werden, tragen auch Kooperationen mit anderen Wissenszentren zur Stärkung des anerkannten IT-Standorts bei.

Im Anschluss an den offiziellen Teil luden die Marktgemeinde und der Softwarepark zu einem gemütlichen Ausklang ein. Bei einem Imbiss und Getränken nutzten die Gäste die Gelegenheit, sich auszutauschen und neue Kontakte zu knüpfen.

